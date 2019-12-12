İstanbul’da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı
İSTANBUL (İHA) –Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde yapılan sahte içki operasyonunda 107 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL (İHA) –Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde yapılan sahte içki operasyonunda 107 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize, Mali ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirledikleri sahte içki üretilen imalathanelere ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere ait adreslere baskın düzenledi. 142 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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