İstanbul'da YKS heyecanı ikinci gününde devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için erken saatlerde gelmeye başlayan adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü yapılmasının ardından içeri alındı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe sağlanarak sınava alınan öğrencilerden maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Öğrenciler sınava girişte ellerini dezenfekte etti.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de Mobil Büfe aracından, sınava girecek öğrencilere ve ailelerine su, çay, kahve ikramında bulundu.



Giriş için sırada bekleyen öğrencilere ve kampüs önünde duran ailelere, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılar yapıldı.

Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, sınav giriş belgesini unutan bir öğrenci ise sınava alınmadı.

Çocuklarını sınava uğurlayan veliler için de heyecanlı bekleyiş başladı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse kampüs bahçesine alınmadı.



- Sınava giren öğrenciler heyecanlı

Sınava giren öğrencilerden Samet Suiçmez, bir senedir sınava çok sıkı hazırlandığını belirterek, "Şu an heyecanlıyım. Hedefim İstanbul Teknik Üniversitesini kazanmak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli girmek beni çok etkilemedi çünkü sınavda maskeyi çıkarabileceğiz." dedi.

Büşranur Kaplan da, biraz karışık duygular içinde olduğunu dile getirerek, hedefinin sınıf öğretmenliği olduğunu söyledi. Kaplan, şöyle konuştu:

"Şu an çok heyecanlıyım bugün son gün olduğu için biraz da mutluyum, stres bitecek, dünden daha iyiyim diyebilirim. Geçen seneden beri çalışıyorum. Pandemi süreci biraz kötü etkilendi ama son bir aydır çok çalışıyorum. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız."

Anne Senem Yazıcı da, kızından daha heyecanlı olduğunu belirtti.

Sınava giren öğrencilerden Elif Tel ise ailesiyle geldiğini ve hedefinin tıp fakültesi olduğunu kaydetti. Anne Nursel Tel de, "Ben kızımdan daha heyecanlıyım. Bu kadar emek...Allah hayırlısını versin. Koronavirüs tedbirleri de çok iyi alınmış. İnsan yoğunluğu az geçen seneye göre, sosyal mesafe kurallarına uyuluyor ve dün de uyuyordu. Allah hepsinin emeğinin karşılığını en güzel şekilde versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA