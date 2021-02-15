İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşım durdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde tekrar gösterdi.

İstanbul'un Beylikdüzü'nde ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yol kapandı. Özellikle Beylikdüzü Trafik felç oldu.

E-5'DE TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPANDI!

Kar yağışı dolayısıyla, E-5'de trafik çift yönlü olarak kapandı. Belediye ekipleri yolun açılması için bölgeye sevk edildi.

İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolunun kapanmasıyla yüzlerce araç mahsur kaldı. Araçlar kontak kapatırken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yürümeye başladı. Bölgedeki metrobüs seferleri de tamamen durduruldu.

Vatandaşlar yolun kapanması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.