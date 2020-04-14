İstanbul'da yol kenarında kahvaltı yapan adam, aniden silahla vuruldu!

Beşiktaş'ta ilginç bir olay yaşandı. Yol kenarında kahvaltı yapan adam kaynağı belirsiz bir kurşunun isabet etmesiyle vuruldu. Polis olayı araştırıyor.

Sabah 06.00’da Balmumcu Mahallesi E-5 Karayolu kenarında meydana gelen olay şöyle gelişti:

KURŞUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMİYOR

Yeşil alanda kahvaltı yapan Bekir Yılmaz, nereden geldiğini bilmediği bir silah sesi duydu. Ayağından vurulan Yılmaz, polise haber aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yapılan müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yılmaz’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.