İstanbul'da yola çıkacakların dikkatine! Valilik tek tek açıkladı: Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın düzenlenecek olan 44. N Kolay İstanbul Maratonu kapsamında belirlenen güzergahların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Asya ve Avrupa kıtasından yaklaşık 60 bin kişinin koşacağı maratona bu yıl Balkan şehirleri belediye başkanları da katılım gösterecek.
ASYA'DAN AVRUPA'YA KOŞACAKLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyeis tarafından verilen bilgiye göre, Asya’dan Avrupa’ya koşulacak maratonda 42K ve 42K paten yarışı da 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Yine aynı noktada başlayacak 15K koşusu ise Yenikapı’da tamamlanacak. 8K’lık Halk Koşusu’nda Altunizade Köprüsü’nden başlayacak koşucular, Dolmabahçe’de varış noktasına ulaşacak.
KAPATILACAK OLAN YOLLAR
Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek) Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Güney Zincirlikuyu ayrımının (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere–Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecek)
Galata Köprüsü de iki yönlü kapalı
Maraton nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Avrupa Yakası'nda başta Galata Köprüsü iki yönlü olmak üzere trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde belirlendi:
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)
Ankara Caddesi
Arabalı Vapur girişleri
Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu
Alayköşkü Caddesi
Ayasofya Meydan
-Alemdar Caddesi
At Meydanı Caddesi
Divanyolu Caddesi
Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak)
Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar
Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak
Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)
Langa Bostan sokak
Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)
Genç Osman Caddesi Gazdallar kavşaktan Sahil istikametine
Demirhane Caddesi Kennedy Caddesi istikametine dönüşler
Beşkardeşler sokak
Beşkardeşler 4. Sokak ile Fiişekhaneden Sahil Kennedy caddesi isitkametine
Taşhan caddesi istikametinden Kennedy Caddesi istikametine
Bakırköy Mor Menekşe Sokak
Ebuziya Caddesi
Banyolar sokak
Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve sokaklardan Sahil Kennedy caddesine girişler
Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesi'ne tüm çıkışlar
Yeşilyurt İstasyon caddesinden Rauf Orbay Caddesine girişler
Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesinie girişler
Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)
Atatürk Havalimanı caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti
Yeşilyurt istasyon caddesinden (havuzlu kavşak )Sirkeci istikameti
Avrasya tüneli çift yönlü olarak
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Reşadiye Caddesi
Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar
Atatürk Bulvarı Eminönü ayrımlarından Havuzlu Kavşak’a kadar sahil hattı boyunca çift yönlü çift yönlü trafik akışı sağlanmayacak
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Tower Önü (Kuzeye mecburi yön yapılacak)
Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu İstikameti)
Balmumcu Kavşak
Merkez Komutanlığı Işıklar
Yıldız Işıklar
Sabancı Lisesi Önü
Akdoğan Sokak Girişi
Ressam Hamdibey Sokak
Bostancı Veli Sokak
Serencebey Işıklar
Abbasağa Sokak
-Ortaköy Dönüşleri
Hasfırın Sokak
Beşiktaş Meydan
Vestel Işıklar
Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü
Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar
Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü
Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak
Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı AKM Önü
Gümüşsuyu İnönü Cadde MKE önünden
Dolmabahçe Işıklar
Kabataş Işıklar
İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi),
Akyol Sokak Başı
Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı
Fındıklı Işıklar, Deniz Liman Çıkışı
Salı Pazarı Işıklar- Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri
Boğazkesen Işıklar
Tophane Işıklar
Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları
Revani Sokak Gelişi
Kemeraltı Işıklar
Karaköy Meydan
Perşembe Pazarı Işıklar
Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş
Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş
Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi
Çırağan Caddesi
Tershane Caddesi
Meclis-i Mebusan Caddesi
Dolmabahçe Caddesi
Kemeraltı Caddesi
Necatibey Caddesi
Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan iniş istikameti tafiğe kapatılacak
Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar arası trafiğe kapatılacak
Ortaköy Meydan Beşiktaş istikameti
Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişleri
Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan istikameti
Avrupa yakasında sürücülerin alternatif güzergah olarak şu yolları kullanmaları istendi
Atatürk Bulvarı
Balat sahil yolu
Fevzipaşa Caddesi
Yavuz Selim Caddesi
Şehzadebaşı Caddesi
Vezneciler Caddesi
Kadırga Liman Caddesi
Türkeli Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı,
Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri
Demiryolu Caddesi
Kapanan yollarda oluşan trafik akışı ise şu şekilde yönlendirilecek:
Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey istikamete
Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına gelen akım Sarıyer istikametine
Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı Işıklardan ters istikamete tekrar Balmumcu'ya ya da Palangalar Caddesi'ne
Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydana gelen akım Eski Yıldız Caddesi'ni takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine
Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe’ye gelen akım İstaç arkasından Taksim Maçka istikametine
Stad Arkası Gazhane Caddesi'ne gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesi'ne
Mete Kavşağından gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağına
Gümüşsuyu İnönü Caddesinden gelen akım Mke önünden Tekrar Taksim Meydan istikametine
Akyol Sokaktan gelen akım Mebusan Yokuşuna gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da Tekrar Akyol Sokak içerisine
Boğazkesen Caddesinden gelen akım Tophane İstikametine gönderilmeyip Deftedar Yokuşuna
Unkapanı Köprüsünden gelen akım Tershane Caddesine gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına
Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tershane Caddesin gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine
Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine
Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesinden gelen akım Muallim Naci Cad.- Kuruçeşme istikametine
Palangalar Caddesi istikametinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine
Muvakkit Sokak üzerinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine.
Anadolu Yakası'nda ise saat 03:00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollarla birlikte şu yollar trafiğe kapanacak:
Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecek)
Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası (Çamlıca gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecek)
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Kuzey Katılım
Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Kuzey Yola Katılım
Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım
Tünel Girişi
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine
Saat 06.00'dan itibaren ise bu yollarda trafik akışı sağlanmayacak:
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D-100 Güney yola katılım
- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Katılım- Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi arası
Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri
Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde
Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde
Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecek
Sürücüler alternatif güzergah olarak Nuh kuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.