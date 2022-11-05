İstanbul'da yola çıkacakların dikkatine! Valilik tek tek açıkladı: Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın düzenlenecek olan 44. N Kolay İstanbul Maratonu kapsamında belirlenen güzergahların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Asya ve Avrupa kıtasından yaklaşık 60 bin kişinin koşacağı maratona bu yıl Balkan şehirleri belediye başkanları da katılım gösterecek.

ASYA'DAN AVRUPA'YA KOŞACAKLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyeis tarafından verilen bilgiye göre, Asya’dan Avrupa’ya koşulacak maratonda 42K ve 42K paten yarışı da 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Yine aynı noktada başlayacak 15K koşusu ise Yenikapı’da tamamlanacak. 8K’lık Halk Koşusu’nda Altunizade Köprüsü’nden başlayacak koşucular, Dolmabahçe’de varış noktasına ulaşacak.

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KAPATILACAK OLAN YOLLAR

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek) Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Güney Zincirlikuyu ayrımının (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere–Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecek)

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Galata Köprüsü de iki yönlü kapalı

Maraton nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Avrupa Yakası'nda başta Galata Köprüsü iki yönlü olmak üzere trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde belirlendi:

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

Ankara Caddesi

Arabalı Vapur girişleri

Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu

Alayköşkü Caddesi

Ayasofya Meydan

-Alemdar Caddesi

At Meydanı Caddesi

Divanyolu Caddesi

Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak)

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)

Langa Bostan sokak

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)

Genç Osman Caddesi Gazdallar kavşaktan Sahil istikametine

Demirhane Caddesi Kennedy Caddesi istikametine dönüşler

Beşkardeşler sokak

Beşkardeşler 4. Sokak ile Fiişekhaneden Sahil Kennedy caddesi isitkametine

Taşhan caddesi istikametinden Kennedy Caddesi istikametine

Bakırköy Mor Menekşe Sokak

Ebuziya Caddesi

Banyolar sokak

Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve sokaklardan Sahil Kennedy caddesine girişler

Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesi'ne tüm çıkışlar

Yeşilyurt İstasyon caddesinden Rauf Orbay Caddesine girişler

Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesinie girişler

Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)

Atatürk Havalimanı caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti

Yeşilyurt istasyon caddesinden (havuzlu kavşak )Sirkeci istikameti

Avrasya tüneli çift yönlü olarak

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Reşadiye Caddesi

Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar

Atatürk Bulvarı Eminönü ayrımlarından Havuzlu Kavşak’a kadar sahil hattı boyunca çift yönlü çift yönlü trafik akışı sağlanmayacak

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Tower Önü (Kuzeye mecburi yön yapılacak)

Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu İstikameti)

Balmumcu Kavşak

Merkez Komutanlığı Işıklar

Yıldız Işıklar

Sabancı Lisesi Önü

Akdoğan Sokak Girişi

Ressam Hamdibey Sokak

Bostancı Veli Sokak

Serencebey Işıklar

Abbasağa Sokak

-Ortaköy Dönüşleri

Hasfırın Sokak

Beşiktaş Meydan

Vestel Işıklar

Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü

Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar

Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü

Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak

Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı AKM Önü

Gümüşsuyu İnönü Cadde MKE önünden

Dolmabahçe Işıklar

Kabataş Işıklar

İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi),

Akyol Sokak Başı

Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı

Fındıklı Işıklar, Deniz Liman Çıkışı

Salı Pazarı Işıklar- Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri

Boğazkesen Işıklar

Tophane Işıklar

Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları

Revani Sokak Gelişi

Kemeraltı Işıklar

Karaköy Meydan

Perşembe Pazarı Işıklar

Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş

Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş

Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi

Çırağan Caddesi

Tershane Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Necatibey Caddesi

Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan iniş istikameti tafiğe kapatılacak

Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar arası trafiğe kapatılacak

Ortaköy Meydan Beşiktaş istikameti

Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişleri

Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan istikameti

Avrupa yakasında sürücülerin alternatif güzergah olarak şu yolları kullanmaları istendi

Atatürk Bulvarı

Balat sahil yolu

Fevzipaşa Caddesi

Yavuz Selim Caddesi

Şehzadebaşı Caddesi

Vezneciler Caddesi

Kadırga Liman Caddesi

Türkeli Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı,

Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

Demiryolu Caddesi

Kapanan yollarda oluşan trafik akışı ise şu şekilde yönlendirilecek:

Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey istikamete

Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına gelen akım Sarıyer istikametine

Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı Işıklardan ters istikamete tekrar Balmumcu'ya ya da Palangalar Caddesi'ne

Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydana gelen akım Eski Yıldız Caddesi'ni takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine

Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe’ye gelen akım İstaç arkasından Taksim Maçka istikametine

Stad Arkası Gazhane Caddesi'ne gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesi'ne

Mete Kavşağından gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağına

Gümüşsuyu İnönü Caddesinden gelen akım Mke önünden Tekrar Taksim Meydan istikametine

Akyol Sokaktan gelen akım Mebusan Yokuşuna gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da Tekrar Akyol Sokak içerisine

Boğazkesen Caddesinden gelen akım Tophane İstikametine gönderilmeyip Deftedar Yokuşuna

Unkapanı Köprüsünden gelen akım Tershane Caddesine gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına

Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tershane Caddesin gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine

Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine

Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesinden gelen akım Muallim Naci Cad.- Kuruçeşme istikametine

Palangalar Caddesi istikametinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine

Muvakkit Sokak üzerinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine.

Anadolu Yakası'nda ise saat 03:00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollarla birlikte şu yollar trafiğe kapanacak:

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecek)

Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası (Çamlıca gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecek)

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Kuzey Katılım

Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Kuzey Yola Katılım

Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım

Tünel Girişi

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine

Saat 06.00'dan itibaren ise bu yollarda trafik akışı sağlanmayacak:

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D-100 Güney yola katılım

- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Katılım- Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi arası

Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde

Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde

Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecek

Sürücüler alternatif güzergah olarak Nuh kuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.