İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hasdal-Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 21 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

İşte olay yerinden görüntüler...