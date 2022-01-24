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İstanbul'da yollar kapandı mı? Hangi yollar kapalı? İstanbul'da trafiğe kapalı yollar

İstanbul'da kar yağışı her geçen dakika şiddetini arttırıyor. Zaman içerisinde birçok bölgede yollar trafiğe kapanıyor. Bu bağlamda, İstanbul'da yollar kapandı mı? Hangi yollar kapalı? İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar

İstanbul'da yollar kapandı mı? Hangi yollar kapalı? İstanbul'da trafiğe kapalı yollar

İstanbul Valiliği tarafından art arda tatil haberleri geliyor. Bu haberlerin ardında özellikle İstanbullu'lar tarafından trafiğe kapatılan yollar merak ediliyor. Peki, İstanbul'da yollar kapandı mı? Hangi yollar kapalı? İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar... Detaylar haberimizde...

İstanbul'da yollar kapandı mı? Hangi yollar kapalı? İstanbul'da trafiğe kapalı yollar

İSTANBUL VE TÜM YURTTA TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır. 

Konya Seydişehir Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır. 

Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır. Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır. 

Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır. 

Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır. 

Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır. 

Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. 

Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. 

Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. 

İstanbul'da yollar kapandı mı? Hangi yollar kapalı? İstanbul'da trafiğe kapalı yollar

Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır. 

Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. 

Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır. 

Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır. 

Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü: Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul  istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt  trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir  istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur

Bölge Gündem Editör Ekibi
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