İstanbul’da yüksek sesli tesis ve işletmelere sıkı denetim kararı

İstanbul Valiliği, Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gürültü sınır değerlerinin sağlanması amacıyla denetimlerin sıklaştırılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, yüksek sesle yayın yapan tesis ve işletmeler yönelik gelen şikayetler üzerine harekete geçti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz günü kurum, kuruluşlar, İstanbul Ticaret Odası yetkilileri ve sektör temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından İstanbul Valiliğinden Eğlence Yerlerinde Gürültü Kirliliğinin Önlenmesine yönelik faaliyetlerini anlattığı bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eğlence Yerlerinde Gürültü Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Faaliyetler. Valiliğimize intikal eden gürültü kirliliğine yönelik şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda ilgili kurum ve kuruluşlar, İstanbul Ticaret Odası yetkilileri ve sektör temsilcileriyle 1 Temmuz 2019 tarihinde; İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda; müzik yayını yapan tesis ve işletmelerde 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gürültü sınır değerlerinin sağlanması amacıyla denetimlerin sıklaştırılması kararlaştırılmıştır. Müzik yayını yapan tesis ve işletmelerin gürültü seviyelerini ilgili yönetmeliğin öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri yasal zorunluluktur.

Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen tesis ve işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

Kaynak: İHA