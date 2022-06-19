İstanbul'da yürek yakan ölüm! Ünlü oyuncu Yonca Türkman 15. kattan düşerek hayatını kaybetti

Birçok dizide yer alan ünlü oyuncu Yonca Türkman, İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybederken edinilen bilgiye göre Türkman'ın evde yalnız yaşadığı ve evinin 15'inci katta olduğu bilgisi verildi. Olay sonrası Türkan'ın evine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

YONCA TÜRKMAN KİMDİR?

45 yaşındaki Yonca Türkman, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Uzun yıllar kurumsal firmalarda tekstil mühendisi olarak çalışan Yonca Türkman, birkaç yıl önce iş hayatına ara vererek tiyatro ve müzik alanlarıyla ilgilenmeye başlamıştır.