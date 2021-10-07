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  3. İstanbul'da yürekleri acıtan olay! 74 yaşında kağıt toplayan Mahsun amca gözyaşları içinde anlattı: Ameliyat oldum, parmağım kesildi, ama çalışmak zorundayım

İstanbul'da yürekleri acıtan olay! 74 yaşında kağıt toplayan Mahsun amca gözyaşları içinde anlattı: Ameliyat oldum, parmağım kesildi, ama çalışmak zorundayım

İstanbul'da 74 yaşındaki Mahsun isimli vatandaşın ayak parmağı kesildiği halde çalışmak zorunda olduğunu söylemesi ve yaşadıklarını gözyaşlarını içinde anlatması yürekleri burktu.

İstanbul Eminönü meydanında  gerçekleştirilen bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. 74 yaşındaki Mahsun isimli bir vatandaşın bir röportajda kağıt toplayarak geçimini sağladığını, ameliyat olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu söylemesi yürekleri acıttı. Vatandaşın döktüğü gözyaşları izleyenlerin yüreklerini burktu.

İsmi öğrenilemeyen vatandaş şunları söyledi:

"74 yaşındayım. Bu işi (kağıt toplayıcılığı)  yapıyorum. Seyyarcılık yaptım bırakmadılar. Arabamı aldılar, verdiğim paranın haddi hesabı yok. Mecburum bu işi yapmaya. Ben kebapçıyım. Bizi kimse işe almıyor. Doğru dürüst sigorta göstermediler. Sigortayı aradığın zaman bizi işten çıkarıyorlar, atıyorlar işten. Bunun için bu işi yapıyorum.

İstanbul'da yürekleri acıtan olay! 74 yaşında kağıt toplayan Mahsun amca gözyaşları içinde anlattı: Ameliyat oldum, parmağım kesildi, ama çalışmak zorundayım

"KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMAK İÇİN BU İŞİ YAPMAK ZORUNDAYIM"

Kutu, demir, teneke topluyorum. Ekmeğimi buluyorum.  Kimseye muhtaç olmamak için bu işi yapmak zorundayım. Yaşlılık maaşı alıyorum. Onu da kiraya veriyorum. 820 TL verdiler bu ay, zam yaptılar diye. Onu da kiraya veriyorum 600 TL. Tek bir oda 600 TL kira veriyorum. Havalar soğudu, bu  iş artık öldü. Yazın biraz ekmek çıkıyordu ama şimdi zor. Devletin yardımı olmasını isterim, başka bir şey istemiyorum ben. Bir konfor yaşantı istemiyoruz. Sadece bir ekmek, karnımızı doyuracak bir şey istiyoruz. Yardım için gittim 3 ayda bir 200 TL veriyorlar.

"AMELİYAT OLDUM, SANCI İÇİNDE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

Geçenlerde bir arkadaş acıdı bana 100 liralık kart verdi. Gittim markete 4 parça aldım, 135 TL para çıkardılar, her şey pahalı. Nereyi elini atsan ateş pahası. Onun için çalışmak zorundayız. Ameliyat oldum, parmağım kesildi. Sancı içindeyim ama çalışmak zorundayım"

İstanbul'da yürekleri acıtan olay! 74 yaşında kağıt toplayan Mahsun amca gözyaşları içinde anlattı: Ameliyat oldum, parmağım kesildi, ama çalışmak zorundayım

TÜMYAD HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan videonun ardından harekete geçen Türk Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) üyeleri Mahsun amcayı bulduktan sonra ona yardım etmek için harekete geçti. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Mahsun amca kimseden yardım istemedi , bu yaşta ekmeğini lazanıyor, ne sana, ne bana yardım et demedi, ama biz Tümyad olarak edeceğiz,, ölene kadarda bakacağız, yanında olacağız." ifadelerine yer verildi. 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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