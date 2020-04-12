İstanbul'da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kararı kapsamında iş yerlerini denetleyen zabıta ekipleri, hastane, eczane gibi acil ihtiyaçları bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara da yardımcı oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yasak kapsamında 287 iş yerini denetleyen zabıta ekipleri, açık olan 23 iş yerinin yasağa uygun olarak kapatılması sağladı.

Kentteki ana arter, meydan ve sahiller zabıta ekiplerince kontrol edilerek, sokağa çıkması yasak olan 175 kişi uyarılıp evlerine gönderildi.

Görev yerlerine ulaşmaya çalışan sağlık çalışanları başta olmak üzere toplam 151 kamu görevlisine yardımcı olan ekipler, hastane, eczane gibi acil ihtiyaçları bulunan 65 yaş üstü 42 vatandaşa yardım etti.

Ekipler, ekmeklerin ambalajlı satılması ve fahiş fiyat kontrolleri kapsamında 63 fırını da denetledi.

Edirnekapı Şehitliği, Taksim Meydanı ve diğer birçok noktadaki sahipsiz hayvanlara su, mama ve yem bırakan ekipler, akaryakıt istasyonlarının da kapalı olup olmadığı kontrol etti.

İstisnai olarak çalışmasına izin verilen 7 akaryakıt istasyonu ve 2 eczaneyi denetleyen ekipler, arızalanan 2 ambulans ve 1 sivil araca da çekici hizmeti sağladı.





Kaynak: AA