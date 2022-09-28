İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var!

Dehşet veren kaza, saat 15.30 sıralarında Sultangazi ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray yönüne doğru ilerleyen Osman K. idaresindeki motosikletli, park halindeki aracı geçmek istediği sırada dengesini kaybederek yola savruldu.

SERVİS ARACI HEM KAMYONETE HEM DE MOTOSİKLETE ÇARPTI

Arkadan gelen 34 UD 4479 plakalı kamyonet sürücüsü Mustafa Kemal E. ise, motosikletlinin savrulduğunu görüp durunca, arkadan gelen 34 LET 679 plakalı servis aracı ve 34 NG 9607 plakalı beton mikseri duramayarak hem kamyonete hem de motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan beton mikseri refüje de vurarak devrildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Osman K. ile kamyonet sürücüsü Mustafa Kemal E., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte yeniden trafiğe açıldı.

"MOTORCUYU EZMEMEK İÇİN YAVAŞLADIK"

Kaza anında kamyonette bulunan Ali Çakır, “Motorcu yerde yatıyordu. Bize vurmuştu. Biz de motorcuyu ezmemek için biz yavaşladık. Bize arkadan gelen arabalar büyük kuvvetle vurdu. Motorcu yanındaki arabaya vurdu. Motorcu yolun ortasına geçti. Motorcuyu ezmeyelim diye biz yavaşladık, bize arkadan kamyon vurdu” ifadelerini kullandı.