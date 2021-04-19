İstanbul'daki bir fabrikada tiner kazanı patlaması sonucu bir işçinin vücudu yandı
İstanbul Pendik'te asansör üretimi yapılan bir fabrikada çalışma yapıldığı sırada tiner kazanı patladı. Şerafettin Çengel isimli işçi yaralandı.
Olay, Pendik'te asansör üretimi yapılan bir fabrikada geçtiğimiz hafta yaşandı. Fabrikada çalışma yapıldığı sırada tiner kazanı bilinmeyen bir nedenle bir anda patladı. Patlamaya maruz kalan Şerafettin Çengel isimli işçi yaralandı. Patlama nedeniyle panik yaşanan işyerindeki diğer işçiler dışarı çıkartıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun yüzde 70'inin yandığı öğrenilen yaralı işçi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI