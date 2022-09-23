İstanbul'daki çıplak vatandaşların sonu gelmiyor! İpinden kopmuşcasına araçların arasından koştu!

İstanbul'da Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda çekilen görüntülerde yarı çılak olduğu görülen bir vatandaş otoyoldaki araçalra aldırış etmeden sağa sola doğru koşarak canını tehlikeye attı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'daki çıplak vatandaşların sonu gelmiyor! İpinden kopmuşcasına araçların arasından koştu!

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yarı çıplak halde koşan bir vatandaş kameralara yansıdı. Otobanda çıplak halde koşan vatandaş trafiği tehlikeye atarken, kendisini görüntüleyen sürücüye ise hiçbir şey söylemeden el sallayarak selam verdi.

İstanbul'daki çıplak vatandaşların sonu gelmiyor! İpinden kopmuşcasına araçların arasından koştu!

CANINI HİÇE SAYDI

Akşam saatlerinde Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobanda elbiselerini yakan şahıs yarı çıplak halde araçların arasında koştu. Trafiği tehlikeye sokan kişi hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

İstanbul'daki çıplak vatandaşların sonu gelmiyor! İpinden kopmuşcasına araçların arasından koştu!

ARAÇ SELAM VEREREK KOŞMAYA DEVAM ETTİ

Araçların arasında koşarken kendisine söylenenlere hiç aldırış etmeyen vatandaş, hiçbir şey olmamaış gibi araçlarda bulunanlara da el salladı. Yarı çıplak halde otoyolda koşan vatandaşa son olarak ne olduğuna dair bir bilgi gelmedi.

İstanbul'daki çıplak vatandaşların sonu gelmiyor! İpinden kopmuşcasına araçların arasından koştu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aydın'da yavru köpeğe akılalmaz işkence! Bıçakla çenesinden yaralayıp...
Aydın'da yavru köpeğe akılalmaz işkence! Bıçakla çenesinden yaralayıp...
Selin vurduğu Kahramanmaraş'ta iç sızlatan görüntüler! 350 bin balık telef oldu!
Selin vurduğu Kahramanmaraş'ta iç sızlatan görüntüler! 350 bin balık telef oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz"
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022? Pastırma yazı nedir, ne zaman olur?
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022? Pastırma yazı nedir, ne zaman olur?
Son Haberler
Son dakika | Giresun Espiye'de katliam! Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 3 kişiyi öldürdü, intihar girişiminde bulundu
Son dakika | Giresun Espiye'de katliam! Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 3 kişiyi öldürdü, intihar girişiminde bulundu
Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti
Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kırşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kırşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Yorumlananlar