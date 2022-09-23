İstanbul'daki çıplak vatandaşların sonu gelmiyor! İpinden kopmuşcasına araçların arasından koştu!

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yarı çıplak halde koşan bir vatandaş kameralara yansıdı. Otobanda çıplak halde koşan vatandaş trafiği tehlikeye atarken, kendisini görüntüleyen sürücüye ise hiçbir şey söylemeden el sallayarak selam verdi.

CANINI HİÇE SAYDI

Akşam saatlerinde Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobanda elbiselerini yakan şahıs yarı çıplak halde araçların arasında koştu. Trafiği tehlikeye sokan kişi hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

Haberin Devamı

ARAÇ SELAM VEREREK KOŞMAYA DEVAM ETTİ

Araçların arasında koşarken kendisine söylenenlere hiç aldırış etmeyen vatandaş, hiçbir şey olmamaış gibi araçlarda bulunanlara da el salladı. Yarı çıplak halde otoyolda koşan vatandaşa son olarak ne olduğuna dair bir bilgi gelmedi.