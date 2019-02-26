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İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan DHKP-C operasyonu polis...

İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan DHKP-C operasyonu polis kamerasına yansıdı.

İdil Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan operasyonda üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Toplam 8 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

DHA

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