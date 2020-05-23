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  3. İstanbul'daki dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!

İstanbul'daki dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!

Bayram arifesinde yağışın etkili olduğu İstanbul'da bazı bölgelerde dolu yağışı meydana geldi. Kısa süreli dolu herhangi bir zarara yol açmadı.

Yarasayı öpen adam izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı!Yarasayı öpen adam izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı!

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23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:24

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