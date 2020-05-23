İstanbul'daki dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!
Bayram arifesinde yağışın etkili olduğu İstanbul'da bazı bölgelerde dolu yağışı meydana geldi. Kısa süreli dolu herhangi bir zarara yol açmadı.
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23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:24
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