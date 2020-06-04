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  3. İstanbul'daki dolunay manzarası adeta büyüledi!

İstanbul'daki dolunay manzarası adeta büyüledi!

Dolunay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün görüntüsü göz kamaştırdı. Köprü ile dolunayın aynı karede buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'daki dolunay manzarası adeta büyüledi! 113

Bu akşam beliren dolunay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün görüntüsü görenleri adeta büyüledi.