İstanbul'daki iki hastane için flaş karar! Tamamı o hastaneye naklediliyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da iki hastanenin depreme karşı korunaklı olmadığından ötürü taşınması yönünde karar verildiğini belirtti. Samandağ Sahra Hastanesi önünde basın mensuplarına karşılık açıklamalarda bulunurken Hatay'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

Deprem felaketi üzerine sularda farklılar yaşanırken Koca, şebeke suyundan farklı noktalardan örnekler alınmaya devam ettiğini belirtti. Mikrıbiyolojik, bakteriyolojik ve kimyasal analizler devam ederken şebeke suyunun tehlikeli hale getirilme ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizdi.

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SALGIN SÖZ KONUSU DEĞİL

Sağlık Bakanı, büyük kitleleri etkileyen afetlerden sonra toplumlar ve devletin salgın hastalıklarına dair risklerin artışına yönelik dikkatli olunması yönünde önemler alınması için harekete geçerken alınan tedbirler sayesinde bu konuda başarılı ilerlediğini belirtti. Güncel olarak salgın söz konusu olmazken bir salgının işaret olabilmesi için bilimse verinin olması gerektiğini açıkladı. Koca, on binlerce insan içinde 10'la, 20'yle ifade edilen ishal gibi belirtilerin özel anlam ifade etmediğinin altını çizdi.

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75 YAŞ ÜZERİ 32 BİN 724 KİŞİYE ULAŞILDI

Sağlık hizmetleri üzerinden iki farklı grup olduğunu belirten Koca, 75 yaş üzeri hastaların ikamet ettikleri yerden taşınmış olsalar bile ilaç takibi yapılırken kronik rahatsızlar için ayrı bir alan kurulduğu belirtildi. Bu zamana kadar 32 bin 724 büyüğümüzle ilgilenildiği bilgisi verilirken özel grup olan depremzede çocuklar için de ruhsal sıkıntılar için çözüm üretildiği bilgisi verildi. Deprem bölgesi dışında bu görüşmeler 2 bin 600'ü buldu. Ayrıca çevrim içi 1400 görüşme gerçekleştirildi. Toplamda dün 5 bin 400'ün üzerinde görüşme sağlandığı belirtildi.





İSTANBUL'DA İKİ HASTANENİN SON DURUMU

Koca, yaptığı açıklamalarda İstanbul'da iki hastanenin risk taşıdığından ötürü farklı yere taşınacağı bilgisi verildi. Depremin herkes için uyarıcı olduğunu, toplum olarak ellerinde yeni bir acil işler listesi olduğunu açıklayan bakan, İstanbul Tıp Fakültesi'nin, yani herkes tarafından bilinen adıyla Çapa'nın mevcut yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Çapa'nın Hasdal Kampüsü inşaatı hızlandırılarak hizmete sunuldu. Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi, kendi hizmet binalarına kavuşana kadar Çapa yani İstanbul Tıp Fakültesinin kullanımına açılacaktır.

SORUŞTURMALAR BAŞLADI

Fahrettin Koca, Antakya'daki özel bir hastane ile ilgili görüşmelerin devam ettiği yönünde açıklamalarda bulunurken konuşmasına üzüntüyle eklemek istediği bir konunun olduğunu belirtti. Antakya'da özel bir hastane hakkındaki iddialara karşılık olarak soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.