İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti

İSTANBUL Sancaktepe'de bir kadını pompalı tüfekle öldürüp, otomobili ile kaçan H.O., Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yakalanacağını anlayınca aynı silahla yaşamına son verdi.

İstanbul Sancaktepe'de saat 16.30 sıralarında Şile istikametine giden 34 ST 0352 plakalı otomobilin sürücüsü H.O., yanındaki kadını henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada öldürüp kaçtı. Kocaeli istikametine gelen araç, Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda polis tarafından takibe alındı. Takip edildiğini anlayan şüpheli, yaşanan kovalamacının ardından Kartepe ilçesinde TEM Otoyolu'ndan çıkarak ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Ata Evler Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren zanlı, yakalanacağını anlayınca pompalı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA