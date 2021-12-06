İstanbul'daki koku, büyük Marmara depremi öncesi haber mi veriyor? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı! Yanılma payı var mı?

İstanbul Anadolu Yakası'nın maruz kaldığı koku, vatandaşta paniğe neden oldu. Son günlerde, ülkenin çeşitli illerinde yaşanan depremlerin ardından, büyük Marmara depremine ilişkin yeni soru işaretleri de akıllara geldi. Anadolu Yakası'nda yayılan kokunun nedenini depremle bağdaştıran vatandaşlara Prof. Dr. Naci Görür'den iç rahatlatan açıklama geldi.

"DEPREM İLE İLGİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Sosyal medyada kullanıcıların "deprem" etiketi altında buluştuğu yorumlarda, Prof. Dr. Naci Görür'e çok sayıda soru yöneltildi. Tüm kafa karıştıran kuşkuları tek bir paylaşımında özetleyen Görür, "Kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz.

Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var.

Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer vererek, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların içini rahatlattı.