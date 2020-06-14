İstanbul'daki Libya Zirvesi ileri bir tarihe ertelendi

Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Bakanlık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle:

'Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Lavrov’la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Bakanlar düzeyindeki görüşmelerin ise ileri bir tarihte gerçekleştirileceği belirtildi.