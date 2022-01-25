İstanbul'daki metro seferlerine kar yağışı ayarı! Seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu. Bu nedenle Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre metro seferleri saat 02.00'a kadar uzatıldı.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

" Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla Duyuru hoparlörü

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir."