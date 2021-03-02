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İstanbul'daki restoranlarda normalleşme heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, korona virüste 'kademeli normalleşme' kararından sonra İstanbul’da restoranlar hazırlıklara başladı

İstanbul'daki restoranlarda normalleşme heyecanı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri sınırlandırılan İstanbul'daki restoran, lokanta ve kafeterya gibi işletmeler normalleşme adımları ile birlikte hazırlıklara başladı.

İstanbul'daki restoranlarda normalleşme heyecanı

SABAH ERKENDEN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Alınan yeni kararlarda restoran, lokanta ve kafeterya gibi işletmeler 07:00-19:00 saatleri arasında kapasitesinin yüzde 50’si kadar müşteri ağırlayabilecek. İşletme sahipleri sabahın erken saatlerinde dükkanları açarak getirilen yeni kurallar kapsamında hazırlıklara başladı.

İstanbul'daki restoranlarda normalleşme heyecanı

TADİLAT VE YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

İşletmesinin uzun zamandır kapalı olduğunu ifade eden esnaflardan Adem Sarı,  restoranların tekrar açılmasının çalışan ve işverenler için çok güzel olduğunu, bir senedir çok sıkıntılar çektiklerini anlattı. Sarı, müşterilerin eskisi kadar gelmesinin zaman alacağını, kurallara uydukları sürece devletin daha da izin vermesini umduklarını söyledi. maske, sosyal mesafe, temizlik gibi konulara ilgi gösterdiklerini söyleyen Sarı, tadilat ve yeni düzenlemeler yaptıklarını da belirtti.

İstanbul'daki restoranlarda normalleşme heyecanıİstanbul'daki restoranlarda normalleşme heyecanı

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