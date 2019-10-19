İstanbul'daki sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul’da, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Büyükçekmece ve Esenyurt çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

"İBB Şehir Hatları A.Ş: Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, kadıköy-Beşiktaş, Kaıköy-Eminönü ve Üsküdar-Eyüp seferleri iptal edildi" denildi.

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