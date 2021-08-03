İstanbul'daki ulaşım zammından Marmaray da nasibini aldı! İşte yeni ücret tarifesi
İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yüzde 15'lik zam oranından Marmaray da nasibini aldı. 7,70 TL olan tam bilet ücreti 8,91 TL'ye yükseldi.
İstanbul'da milyonlarca vatandaşın giderini etkileyecek olan UKOME toplantısı,29 Temmuz Perşembe günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıda toplu ulaşım hizmetlerine zam getirilmesi konuşuldu. İBB'nin yüzde 24'lük zam talebine karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yüzde 15'lik zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda Kocaeli'nin Gebze ilçesinden başlayarak İstanbul Halkalı arasında hizmet veren Marmaray da ulaşım zammından nasibini aldı. Yeni zamlı fiyatlar uygulanmaya başladı.
İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ
Yeni ücret tarifesine göre Marmaray'da 7,70 TL olan tam bilet ücreti 8,91 TL'ye yükseldi. En az taşıma ücreti ise 4,03 TL oldu.
|TAM (FULL)
|ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
(DISCOUNTED STUDENT)
|ÖĞRETMEN / YAŞLI
(TEACHER / ELDERLY)
|ABONMAN
(MONTLY)
|ELEKTRONİK
BİLET
(ELECTRONIC TICKET)
|MARMARAY
BİLET
(MARMARAY
TICKET)
|EN AZ TAŞIMA ÜCRETİ
( MIN. FARE )
|₺4,03
|₺1,96
|₺2,88
|1 KONTÖR
/ CREDIT
|₺17,00
|₺17,00
|TAM PARKUR ÜCRETİ
(FULL FARE )
|₺8,91
|₺4,03
|₺6,21
|4 KONTÖR
/ CREDIT
|₺17,00
|₺17,00
MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2021
Marmaray'a gelen zammın ardından duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti. Buna göre yeni ücret tarifesi şöyle:
1 -7 istasyon arası: 4,03 TL
8-14 istasyon arası: 5, 18 TL
15-21 İstasyon arası: 5,98 TL
22-28 İstasyon arası: 6,90 TL
29-35 İstasyon arası: 8,05 TL
36-43 istasyon arası: 8,91 TL
|ÜCRETLENDİRME GRUPLARI
(TARIFF GROUPS)
|TAM (FULL)
|ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
(DISCOUNTED STUDENT)
|ÖĞRETMEN / YAŞLI
(TEACHER / ELDERLY)
|AYLIK ABONMAN
(MONTLY CARD)
|ELEKTRONİK BİLET
(ELECTRONIC TICKET)
|MARMARAY BİLET
(MARMARAY TICKET)
|1 – 7 İSTASYON (STATIONS)
|₺4,03
|₺1,96
|₺2,88
|1
|3
|1
|8 – 14 İSTASYON (STATIONS)
|₺5,18
|₺2,42
|₺3,57
|2
|3
|1
|15 – 21 İSTASYON (STATIONS)
|₺5,98
|₺2,88
|₺4,20
|2
|3
|1
|22 – 28 İSTASYON (STATIONS)
|₺6,90
|₺3,28
|₺4,89
|3
|3
|1
|29 – 35 İSTASYON (STATIONS)
|₺8,05
|₺3,85
|₺5,75
|3
|3
|1
|36 – 43 İSTASYON (STATIONS)
|₺8,91
|₺4,03
|₺6,21
|4
|3
|1
MARMARAY DURAKLARI | MARMARAY SEFER SAATLERİ 2021
|İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Gebze
|06:00
|22:15
|2. Darıca
|06:03
|22:18
|3. Osmangazi
|06:05
|22:20
|4. Fatih
|06:08
|22:23
|5. Çayırova
|06:10
|22:25
|6. Tuzla
|05:58
|22:29
|7. İçmeler
|06:01
|22:32
|8. Aydıntepe
|06:03
|22:34
|9. Güzelyalı
|06:05
|22:36
|10. Tersane
|06:07
|22:38
|11. Kaynarca
|06:10
|22:41
|12.Pendik
|06:00
|22:44
|13. Yunus
|06:03
|22:47
|14. Kartal
|06:06
|22:50
|15. Başak
|06:09
|22:53
|16. Atalar
|06:11
|22:55
|17. Cevizli
|06:14
|22:58
|18. Maltepe
|06:17
|23:01
|19. Süreyya Plajı
|06:19
|23:03
|20. İdealtepe
|06:21
|23:05
|21. Küçükyalı
|06:23
|23:07
|22. Bostancı
|06:26
|23:10
|23. Suadiye
|06:28
|23:12
|24. Erenköy
|06:31
|23:15
|25. Göztepe
|06:34
|23:18
|26. Feneryolu
|06:36
|23:20
|27. Söğütlüçeşme
|05:55
|23:23
|28. Ayrılıkçeşmesi
|06:00
|23:28
|29. Üsküdar
|06:04
|23:32
|30. Sirkeci
|06:08
|23:36
|31. Yenikapı
|06:11
|23:39
|32. Kazlıçeşme
|06:16
|23:44
|33. Zeytinburnu
|06:20
|23:48
|34. Yenimahalle
|06:11
|23:51
|35. Bakırköy
|06:13
|23:53
|36. Ataköy
|06:15
|23:55
|37. Yeşilyurt
|06:18
|23:58
|38. Yeşilköy
|06:20
|00:00
|39. Florya Akvaryum
|06:24
|00:04
|40. Florya
|06:26
|00:06
|41. Küçükçekmece
|06:29
|00:09
|42. Mustafa Kemal
|06:32
|00:12
|43. Halkalı
|—
|—
|İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Halkalı
|06:00
|22:03
|2. Mustafa Kemal
|06:03
|22:06
|3. Küçükçekmece
|06:06
|22:09
|4. Florya
|06:09
|22:12
|5. Florya Akvaryum
|06:11
|22:14
|6. Yeşilköy
|06:14
|22:17
|7. Yeşilyurt
|06:16
|22:19
|8. Ataköy
|06:02
|22:22
|9. Bakırköy
|06:04
|22:24
|10. Yenimahalle
|06:06
|22:26
|11. Zeytinburnu
|05:56
|22:29
|12. Kazlıçeşme
|06:00
|22:33
|13. Yenikapı
|05:51
|22:38
|14. Sirkeci
|05:54
|22:41
|15. Üsküdar
|05:58
|22:45
|16. Ayrılıkçeşmesi
|06:03
|22:50
|17. Söğütlüçeşme
|05:56
|22:54
|18. Feneryolu
|05:59
|22:57
|19. Göztepe
|06:01
|22:59
|20. Erenköy
|06:04
|23:02
|21. Suadiye
|06:07
|23:05
|22. Bostancı
|06:09
|23:07
|23. Küçükyalı
|06:11
|23:09
|24. İdealtepe
|06:13
|23:11
|25. Süreyya Plajı
|06:15
|23:13
|26. Maltepe
|06:04
|23:15
|27. Cevizli
|06:07
|23:18
|28. Atalar
|06:10
|23:21
|29. Başak
|06:12
|23:23
|30. Kartal
|06:15
|23:26
|31. Yunus
|06:18
|23:29
|32. Pendik
|06:05
|23:32
|33. Kaynarca
|06:08
|23:35
|34. Tersane
|06:11
|23:38
|35. Güzelyalı
|06:13
|23:40
|36. Aydıntepe
|06:15
|23:42
|37. İçmeler
|06:17
|23:44
|38. Tuzla
|06:20
|23:47
|39. Çayırova
|06:24
|23:51
|40. Fatih
|06:27
|23:54
|41. Osmangazi
|06:30
|23:57
|42. Darıca
|06:33
|00:00
|43. Gebze
|—
|—
|İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Maltepe
|06:09
|23:39
|2. Süreyya Plajı
|06:11
|23:41
|3. İdealtepe
|06:13
|23:43
|4. Küçükyalı
|06:15
|23:45
|5. Bostancı
|06:18
|23:-48
|6. Suadiye
|06:20
|23:50
|7. Erenköy
|06:23
|23:53
|8. Göztepe
|06:26
|23:56
|9. Feneryolu
|06:28
|23:58
|10. Söğütlüçeşme
|06:05
|00:01
|11. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|00:06
|12. Üsküdar
|06:14
|00:10
|13. Sirkeci
|06:18
|00:14
|14. Yenikapı
|06:21
|00:17
|15. Kazlıçeşme
|06:26
|00:22
|16. Zeytinburnu
|—
|—
|İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Zeytinburnu
|05:49
|23:19
|2. Kazlıçeşme
|05:53
|23:23
|3. Yenikapı
|05:58
|23:28
|4. Sirkeci
|06:01
|23:31
|5. Üsküdar
|06:05
|23:35
|6. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|23:40
|7. Söğütlüçeşme
|06:14
|23:44
|8. Feneryolu
|06:17
|23:47
|9. Göztepe
|06:19
|23:49
|10. Erenköy
|06:22
|23:52
|11. Suadiye
|06:25
|23:55
|12. Bostancı
|06:27
|23:57
|13. Küçükyalı
|06:29
|23:59
|14. İdealtepe
|06:31
|00:01
|15. Süreyya Plajı
|06:33
|00:03