İstanbul'daki ulaşım zammından Marmaray da nasibini aldı! İşte yeni ücret tarifesi

İstanbul'da milyonlarca vatandaşın giderini etkileyecek olan UKOME toplantısı,29 Temmuz Perşembe günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda toplu ulaşım hizmetlerine zam getirilmesi konuşuldu. İBB'nin yüzde 24'lük zam talebine karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yüzde 15'lik zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda Kocaeli'nin Gebze ilçesinden başlayarak İstanbul Halkalı arasında hizmet veren Marmaray da ulaşım zammından nasibini aldı. Yeni zamlı fiyatlar uygulanmaya başladı.

İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ

Yeni ücret tarifesine göre Marmaray'da 7,70 TL olan tam bilet ücreti 8,91 TL'ye yükseldi. En az taşıma ücreti ise 4,03 TL oldu.

TAM (FULL) ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ

(DISCOUNTED STUDENT) ÖĞRETMEN / YAŞLI

(TEACHER / ELDERLY) ABONMAN

(MONTLY) ELEKTRONİK

BİLET

(ELECTRONIC TICKET) MARMARAY

BİLET

(MARMARAY

TICKET) EN AZ TAŞIMA ÜCRETİ

( MIN. FARE ) ₺4,03 ₺1,96 ₺2,88 1 KONTÖR

/ CREDIT ₺17,00 ₺17,00 TAM PARKUR ÜCRETİ

(FULL FARE ) ₺8,91 ₺4,03 ₺6,21 4 KONTÖR

/ CREDIT ₺17,00 ₺17,00

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2021

Marmaray'a gelen zammın ardından duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti. Buna göre yeni ücret tarifesi şöyle:

1 -7 istasyon arası: 4,03 TL

8-14 istasyon arası: 5, 18 TL

15-21 İstasyon arası: 5,98 TL

22-28 İstasyon arası: 6,90 TL

29-35 İstasyon arası: 8,05 TL

36-43 istasyon arası: 8,91 TL

ÜCRETLENDİRME GRUPLARI

(TARIFF GROUPS) TAM (FULL) ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ

(DISCOUNTED STUDENT) ÖĞRETMEN / YAŞLI

(TEACHER / ELDERLY) AYLIK ABONMAN

(MONTLY CARD) ELEKTRONİK BİLET

(ELECTRONIC TICKET) MARMARAY BİLET

(MARMARAY TICKET) 1 – 7 İSTASYON (STATIONS) ₺4,03 ₺1,96 ₺2,88 1 3 1 8 – 14 İSTASYON (STATIONS) ₺5,18 ₺2,42 ₺3,57 2 3 1 15 – 21 İSTASYON (STATIONS) ₺5,98 ₺2,88 ₺4,20 2 3 1 22 – 28 İSTASYON (STATIONS) ₺6,90 ₺3,28 ₺4,89 3 3 1 29 – 35 İSTASYON (STATIONS) ₺8,05 ₺3,85 ₺5,75 3 3 1 36 – 43 İSTASYON (STATIONS) ₺8,91 ₺4,03 ₺6,21 4 3 1

MARMARAY DURAKLARI | MARMARAY SEFER SAATLERİ 2021

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN 1. Gebze 06:00 22:15 2. Darıca 06:03 22:18 3. Osmangazi 06:05 22:20 4. Fatih 06:08 22:23 5. Çayırova 06:10 22:25 6. Tuzla 05:58 22:29 7. İçmeler 06:01 22:32 8. Aydıntepe 06:03 22:34 9. Güzelyalı 06:05 22:36 10. Tersane 06:07 22:38 11. Kaynarca 06:10 22:41 12.Pendik 06:00 22:44 13. Yunus 06:03 22:47 14. Kartal 06:06 22:50 15. Başak 06:09 22:53 16. Atalar 06:11 22:55 17. Cevizli 06:14 22:58 18. Maltepe 06:17 23:01 19. Süreyya Plajı 06:19 23:03 20. İdealtepe 06:21 23:05 21. Küçükyalı 06:23 23:07 22. Bostancı 06:26 23:10 23. Suadiye 06:28 23:12 24. Erenköy 06:31 23:15 25. Göztepe 06:34 23:18 26. Feneryolu 06:36 23:20 27. Söğütlüçeşme 05:55 23:23 28. Ayrılıkçeşmesi 06:00 23:28 29. Üsküdar 06:04 23:32 30. Sirkeci 06:08 23:36 31. Yenikapı 06:11 23:39 32. Kazlıçeşme 06:16 23:44 33. Zeytinburnu 06:20 23:48 34. Yenimahalle 06:11 23:51 35. Bakırköy 06:13 23:53 36. Ataköy 06:15 23:55 37. Yeşilyurt 06:18 23:58 38. Yeşilköy 06:20 00:00 39. Florya Akvaryum 06:24 00:04 40. Florya 06:26 00:06 41. Küçükçekmece 06:29 00:09 42. Mustafa Kemal 06:32 00:12 43. Halkalı — —

İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN 1. Halkalı 06:00 22:03 2. Mustafa Kemal 06:03 22:06 3. Küçükçekmece 06:06 22:09 4. Florya 06:09 22:12 5. Florya Akvaryum 06:11 22:14 6. Yeşilköy 06:14 22:17 7. Yeşilyurt 06:16 22:19 8. Ataköy 06:02 22:22 9. Bakırköy 06:04 22:24 10. Yenimahalle 06:06 22:26 11. Zeytinburnu 05:56 22:29 12. Kazlıçeşme 06:00 22:33 13. Yenikapı 05:51 22:38 14. Sirkeci 05:54 22:41 15. Üsküdar 05:58 22:45 16. Ayrılıkçeşmesi 06:03 22:50 17. Söğütlüçeşme 05:56 22:54 18. Feneryolu 05:59 22:57 19. Göztepe 06:01 22:59 20. Erenköy 06:04 23:02 21. Suadiye 06:07 23:05 22. Bostancı 06:09 23:07 23. Küçükyalı 06:11 23:09 24. İdealtepe 06:13 23:11 25. Süreyya Plajı 06:15 23:13 26. Maltepe 06:04 23:15 27. Cevizli 06:07 23:18 28. Atalar 06:10 23:21 29. Başak 06:12 23:23 30. Kartal 06:15 23:26 31. Yunus 06:18 23:29 32. Pendik 06:05 23:32 33. Kaynarca 06:08 23:35 34. Tersane 06:11 23:38 35. Güzelyalı 06:13 23:40 36. Aydıntepe 06:15 23:42 37. İçmeler 06:17 23:44 38. Tuzla 06:20 23:47 39. Çayırova 06:24 23:51 40. Fatih 06:27 23:54 41. Osmangazi 06:30 23:57 42. Darıca 06:33 00:00 43. Gebze — —

İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN 1. Maltepe 06:09 23:39 2. Süreyya Plajı 06:11 23:41 3. İdealtepe 06:13 23:43 4. Küçükyalı 06:15 23:45 5. Bostancı 06:18 23:-48 6. Suadiye 06:20 23:50 7. Erenköy 06:23 23:53 8. Göztepe 06:26 23:56 9. Feneryolu 06:28 23:58 10. Söğütlüçeşme 06:05 00:01 11. Ayrılıkçeşmesi 06:10 00:06 12. Üsküdar 06:14 00:10 13. Sirkeci 06:18 00:14 14. Yenikapı 06:21 00:17 15. Kazlıçeşme 06:26 00:22 16. Zeytinburnu — —