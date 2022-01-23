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İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara iki gün süreyle ara verildi!

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitime ve sınavlara iki gün süreyle ara verildi!

İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara iki gün süreyle ara verildi!

Son Dakika! İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitime ve sınavlara iki gün süreyle ara verildi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptı.

Son Dakika! İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara iki gün süreyle ara verildi!

Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz,

Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle

Üniversite Rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası,

İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara  2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir." 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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