İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara iki gün süreyle ara verildi!
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitime ve sınavlara iki gün süreyle ara verildi!
Son Dakika! İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitime ve sınavlara iki gün süreyle ara verildi!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptı.
Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz,
Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle
Üniversite Rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası,
İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir."
Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022
Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle❄️?#Üniversite Rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası,
⛔️#İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir.#ÖnceSağlıkÖnceGüvenlik#kar pic.twitter.com/Et0EN68M3r