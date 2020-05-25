İstanbul'dan bayramın ikinci gününde de sessizliğe büründü!

Koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da yine sessizlik hakimdi. Bayramın ikinci gününde de Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, E-5 karayolu ve Vatan Caddesinin boş kaldığı görüldü.