İstanbul'dan bayramın ikinci gününde de sessizliğe büründü!
Koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da yine sessizlik hakimdi. Bayramın ikinci gününde de Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, E-5 karayolu ve Vatan Caddesinin boş kaldığı görüldü.
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25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:19
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