İstanbul’dan Didim’e tatile gelen engelliler gönüllerince bir gün geçirdi

İstanbul'da bir engelli derneğine bağlı engelli vatandaşlar tatil için geldikleri Didim'de Belediyeye ait City Bus ile Didim'in tarihi ve ören yerlerini gezdi.

Çoğunun engelli olduğu 66 kişilik grup tatil yapmak ve denize girmek için Didim'e geldi. Tatil süreleri boyunca bir otelde konaklayacak olan grup "Didim Engelsiz Plaj'da denize girdi. Ardından Didim belediyesi City Bus ile Didim turuna çıktı. Didim'in tarihi güzelliklerini görmek isteyen grup Milet Antik Kentini Ardından Milet müzesini gezdi. Daha sonra Didim Apollon Tapınağına gidildi. Tarihi Apollon Mabedini gezen grup oradan Didim Belediyesi tarafından restore edilen Yoran Mübadele Evi'ni gezdi. Burada Mübadele yıllarının anlatıldığı kısa filmi izleyen ve mübadele yıllarından kalma tarihi eşyaları gören konuklar tarihe yolculuk yaptı.

Gezi sırasında konuşma yapan İstanbul Tüm Engeller Derneği Başkanı Sultan Yalçın duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Her sene mutlaka bir yerlere gidiyoruz, ama Didim gittiğimiz, gezdiğimiz yerlerin en iyisi. Bizler İstanbul'dan geldik. Bizim de denizimiz var ama Didim Engelsiz Plajı gibi bir plajımız yok. Daha önce yaşadığımız yerde böyle bir araç tahsis edilip de engelli vatandaşlarımız böyle gezdirilmedi. Ben şu an hepsinin mutluluğunu gözlerinden okuyabiliyorum. Didim'i çok sevdik çok beğendik bundan sonra her fırsatta Didim'e geleceğiz" diye konuştu.

Didim Yöresi ve Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ise İstanbul'dan Didim'e gelen misafirlerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, engelli vatandaşları Didim'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

