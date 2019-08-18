İstanbul’dan fındık toplamaya geldiği Samsun’da kazada hayatını kaybetti

İstanbul'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen 23 yaşındaki genç, otomobiliyle şarampole yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen Gökhan Tekbaş (23), idaresindeki 34 NZ 129 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlandı. Kazada kafası aracın kapısına sıkışan Gökhan Tekbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA