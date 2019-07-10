İstanbul’dan Gürcistan’a yelkenler fora

Karadeniz'i dünya yelken turizmine açmak ve antik Argonot efsanesini yaşatmak amacıyla bir ay önce Yunanistan'ın Volos limanından demir alan 12 yat, Argonot efsanesinin önemli duraklarından olan Ordu'nun Perşembe ilçesine ulaştı.

Türkiye'de amatör denizciliğin gelişimine katkı sağlama amacıyla 2017 yılında kurulan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından düzenlenen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen DADDralli Karadeniz, tüm hızıyla sürüyor. 9 Haziran'da yola çıkan yatlar 42 limana uğrayarak Karadeniz sularındaki 75 günlük bir serüvenin ardından 1800 mil yaparak efsanedeki argonotların Altınpost hedefine ulaştığı Gürcistan'a ulaşacak.

12 teknenin yelken bastığı etkinlikte 3 Alman, 2 Hollanda ve 1 Fransız ekipte bulunuyor.

Karadeniz turuna İstanbul'dan katılan Ziya Toper, Argonot efsanesini canlandırmak amacıyla Vollos'tan yol acıktıklarını ve Gürcistan'a kadar gideceklerini belirtti.

DADD Başkan Yardımcısı Azmi Özel de bu rallinin amacının Karadeniz'i yerli ve yabancı yat turizmine açmak, yatçılığı ve yelkeni sevdirmek olduğunu söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, 12 yatı Ordu'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ve her türlü misafirperverliği göstereceklerini belirterek, "Karadeniz'e kıyısı olan illerin çoğu denize uzak bir tutum sergiliyor. Bunlardan birisi de Ordu. Karadeniz'e kıyısı olmasına rağmen denizden gerektiği kadar yararlanılamamış. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu durumu ortadan kaldırmak, denizi yöre insanımıza sevdirmek için bu tür sosyal etkinlikleri tertipliyor ve destekliyoruz" dedi.

Altınpost efsanesi

Altın Post efsanesi, Yason ve liderlik ettiği argonotlar olarak adlandırılan 50 denizcinin hikayesini anlatıyor. 2300 yıllık tarihe sahip Altınpost efsanesi Teselya'da geçiyor. Efsaneye göre, Teselya'da bulunan İolkos tahtını kardeşinin hakkı olmasına rağmen zorla ele geçiren Kral Pelias, kendisine karşı tehdit olduğunu düşündüğü yeğeni Yason'u aralarında Herakles (Herkül), Orpheus, Aşil'in babası Peleus'un da bulunduğu Yunanistan'ın en ünlü kahramanlarıyla birlikte altın tüylü kanatlı mitolojik bir koçun postu ve zenginlik-iktidar sembolü olarak bilinen Altın Post'u getirmek üzere Kolkhis'e (günümüzde Batı Gürcistan) gönderiyor.

Argus isimli tekne ustası, bu görev için tanrıça Athena'nın yardımıyla baş tanrıça Hera'nın koruduğu Argo isimli büyülü gemiyi inşa eder. Yason'un adamlarına Argonot denmesi işte bu geminin adından kaynaklanıyor ve "Argo'nun mürettebatı" anlamına geliyor. Yason ve Argonotlar Yunanistan'ın Teselya kıyılarından Argo ile yola çıkarlar, Lemnos ve Samotrake adaları üzerinden Ege'yi geçerek Çanakkale Boğazı'na girerler; ardından Marmara ve İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'de türlü maceralar yaşadıktan sonra Kolkhis topraklarına ulaşırlar. Yolculuk sırasında harpiler, sirenler, devler, çarpışan kayalar gibi çeşitli mitolojik varlıklarla mücadele ederler. Son olarak Yason, Kolkhis Kralı Aietes'in verdiği zorlu görevleri efsanenin bir diğer önemli karakteri olan kralın büyücü kızı Medea'nın da yardımıyla tamamlar. Yason kralın vermek istememesine rağmen postu ele geçirir ve Medea'yı da alarak Argonotlarla birlikte Yunanistan'a geri dönerler. Günümüzde bu efsanevi yolculuğun rotası ve durakları ünlü kaşif ve yazar Tim Severin sayesinde biliniyor. Tim Severin 1984 yılında Yunan Vasilis Delimitros'un Bronz Çağı teknikleri ve tipine sadık kalarak inşa ettiği 16.5 metrelik kadırga ile Apollonius'un Argonautica destanındaki yolculuğu 2 bin 400 km. kat ederek gerçekleştirmişti. Severin'in bu seyahati anlattığı "The Jason Voyage" adlı eseri 1985 yılında yayınlandı.

Kaynak: İHA