İstanbul’dan hayırseverlerden İdlib’e destek

İstanbul'dan hayırseverlerin desteğiyle 1 tır dolusu 4 bin adet battaniye yardımı İdlib'e gönderildi. Fatih Gençlik Vakfı tarafından temin edilen battaniyeler İdlib yakınlarındaki tampon bölgede görev yapan AFAD yetkililerine teslim edildi.

İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi ilanından sonra yapılan saldırılarda yüzbinlerce kişi yerlerinden edilirken, İdlib merkezi ve kuzeyi, Atme Kamplar Bölgesi ve Türkiye sınırına yakın bölgelere göç hareketleri oldu. 1 Aralık 2019 tarihinden bugüne büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 312 bin kişi sınıra yakın yerlere göç etti. Bölgedeki kış şartları ve yoğun yağışlar ise yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Bu kapsamda en öncelikli ihtiyaçlardan biri olan battaniye yardımı İstanbul'dan bölgeye gönderildi. Fatih Gençlik Vakfı tarafından temin edilen 1 tır dolusu 4 bin adet battaniye, İdlib yakınlarındaki AFAD yetkililerine teslim edilerek Suriye'ye ulaştırıldı.

Kaynak: İHA