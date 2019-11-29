İstanbul’dan Mardin’e uzanan gönül köprüsü

Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Kovanlı Samsung İlköğretim okulu öğrencilerine SBK Vakfı tarafından 430 adet çanta dağıtıldı.

SBK Vakfı'nın Eğitim Projeleri destekleri kapsamında Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Samsung Kovanlı İlköğretim Okulu öğrencilerine, SBK Vakfı Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'dan eğitim desteği geldi. Maddi imkansızlıklar içinde olan gençlerin eğitimleri ve ihtiyaçları için verilen bursların yanı sıra, Türkiye genelinde çeşitli illerde okul ve yurt binaları yaptırarak eğitime verdiği önemi gösteren SBK Vakfı Samsung Kovanlı İlköğretim Okulu öğrencilerine 430 adet okul çantası ve çeşitli kırtasiye malzemeleri göndererek öğrencilerin daha iyi eğitim almaları için destekte bulundu.

Kovanlı Samsung İlköğretim Okulu Müdürü Saadetin Cevheroğlu, "SBK Vakfı tarafından okulumuzun öğrencilerine 430 adet çanta gönderildi. Öğrencilerimizin mutlu olmasına vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Öğrencilerimize çantaları verdiğimizde yüzlerindeki mutluluk her şeye bedeldi. İnşallah öğrencilere yönelik, eğitime yönelik yardımlar devam eder. Çocuklarımız, öğrencilerimiz yarınlarımız dır. Üstümüze düşen görev onlara sahip çıkmak ve mutlu etmektir" dedi.

Kaynak: İHA