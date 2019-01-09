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İstanbul’dan Şırnak’a kardeş eli

İstanbul Esenler'de lise öğrencileri, "Kardeşlerimiz Üşümesin" projesi kapsamında giysilerini Şırnak'taki kardeşleriyle paylaştı.

İstanbul’dan Şırnak’a kardeş eli

İstanbul Esenler'de lise öğrencileri, "Kardeşlerimiz Üşümesin" projesi kapsamında giysilerini Şırnak'taki kardeşleriyle paylaştı.

İstanbul Esenler ilçesindeki Oruçreis Andolu İmamhatip Lisesi öğrencileri "Kardeşlerimiz Üşümesin" projesi kapsamında doğu illerine yardım kolilerini gönderdi. Öğrenciler harçlıklarını toplayarak aldıkları mont, kazak, atkı ve bereleri Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine gönderdi. Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Beşağaç, Ballı ve Güneyyaka köylerindeki aileler yardım kolilerini gönderen öğrencilere teşekkür etti.

İstanbul’dan Şırnak’a kardeş eli

İstanbul’dan Şırnak’a kardeş eli

Kaynak: İHA

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