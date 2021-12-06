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İstanbul'dan Tunus'a! Tunus’taki ilk Omicron vakası, İstanbul Havalimanı'ndan gelen yolcuda saptandı!

Tunus sağlık yetkilileri, ülkedeki ilk Omicron varyantının Kongolu bir kişide görüldüğünü açıkladı. Bu kişinin ülkeye, İstanbul Havalimanı'ndan yapılan seferle geldiği belirtildi.

İstanbul'dan Tunus'a! Tunus’taki ilk Omicron vakası, İstanbul Havalimanı'ndan gelen yolcuda saptandı!

Kuzey Afrika ülkesi Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti üzerinden yayıldığı düşünülen Omicron varyantının ilk vakasının ülkeye Türkiye'den seyahat eden bir yolcuda görüldüğünü açıkladı.


Tunus'un Kovid-19 kurulundan Dr. Hachemi Louzer, ülkedeki ilk Omicron vakasının İstanbul Havalimanı'ndan Tunus'a giden Kongolu bir yolcuda tespit edildiğini açıkladı.

İSTANBUL'DAN TUNUS'A

Birlikte seyahat eden kişiler negatif olmalarına rağmen karantinada 23 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşının, cuma günü İstanbul'dan uçtuğu Tunus Uluslararası Havalimanı'nda yapılan testte pozitif çıktığı ve sonrasında yapılan incelemelerde Omicron varyantı saptandığı belirtildi. Louzer, bu kişiyle birlikte seyahat eden ve aralarında erkek kardeşinin de bulunduğu yolcuların negatif çıkmasına rağmen karantinaya alındığını söyledi.

İstanbul'dan Tunus'a! Tunus’taki ilk Omicron vakası, İstanbul Havalimanı'ndan gelen yolcuda saptandı!

BELÇİKA DA AÇIKLAMIŞTI

Belçika da, Avrupa'da Omicron varyantı tespit eden ilk ülke olmuş ve bu kişinin Mısır'dan Türkiye aktarmalı olarak gelen bir yolcu olduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Omicron varyantıyla ilgili 3 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye'de Omicron'a rastlanılmadığını duyurmuştu. 

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