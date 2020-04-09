İSTANBUL(Ek görüntülerle) ATATÜRK HAVALİMANI İÇİNDE BAŞLAYAN ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ATATÜRK Havalimanı içinde başlayan hastane inşaatı çalışmalarında son durum havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini söyledi. Açıklamanın ardından ilk olarak Atatürk Havalimanı'nın yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yaptı. İş makineleri dün öğleden sonra ise Atatürk Havalimanı'na geçti. Buradaki çalışmalar bugün de devam ediyor. Atatürk Havalimanı'nın duvarının bir kısmı bugün iş makineleri tarafından yıkıldı. Yıkılan duvarın çalışmalar sırasında şantiye yolu olarak kullanılacağı, çalışmaların bitmesinin ardından da hastane kapısı olarak kullanılacağı öğrenildi. Çalışmalardaki son durum havadan da görüntülendi

EK GÖRÜNTÜLER

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- Yıkılan duvarın görüntüsü

- Yolun açılması

- İnşaat makinelerinin çalışması

-Genel ve detay

Görüntü Dökümü:

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-Çalışmaların havadan görüntüsü

-Çalışmalardan detaylar

Kaynak: DHA