İstanbulkart kullanan milyonlarca kişiye duyuruldu! Bunu yapanlar 300 TL kazanacak: Bedava harcama fırsatı

İstanbullu vatandaşlara toplu taşıma ile ilgili yeni bir müjde verildi! Toplu taşıma için kart kullanan vatandaşlara 300 TL hediye verilecek! Tüm detaylar haberimizde.

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İstanbulkart kullanan milyonlarca kişiye duyuruldu! Bunu yapanlar 300 TL kazanacak: Bedava harcama fırsatı

İstanbulkart kullanan İstanbullu vatandaşlar için yeni bir kampanya başlatıldı. Tam 300 TL ödeme yapılacak! Peki şartlar neler? Ne zaman geçerli olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBULKART KULLANICILARINA 300 TL HEDİYE

İstanbulkart kullanan vatandaşlar için duyurulan yeni duyuruya göre kampanyaya katılan vatandaşlar 300 TL ödeme alabilecek. İstanbullu vatandaşlar için Beltur restoran, burger, kafe, büfelerde yapılacak İstanbulkart ödemelerinde yüzde 20 ödeme iade edilecek. Kampanya 31 Ağustos tarihinde sona erecek. Kampanya şartları şu şekilde;

İstanbulkart 300 TL Kampanyası Başladı

-BELTUR restoran, kafe, büfeler aracılığıyla yapılan İstanbulkart ödemelerinin yüzde 20 kısmı iade edilecek. Plajlar kampanyaya dahil edilmeyecek.

-Bir vatandaş birden çok İstanbulkartla kampanyaya katılım sağlayabilecek ancak kampanya boyu süresince en fazla 300 TL ödeme alınacak.

-Ödüller İstanbulkarta talimat olarak yüklenecek. Talimat olarak yüklenen paralar herhangi bir yükleme ve dolum noktasından tanımlanabilecek. Kazanılmış ödül nakit olarak talep edilmeyecek.

-Kampanyadan faydalanmak için ilk olarak İstanbulkart'ın kişileştirilmesi gerekiyor.

-Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri mobil uygulama üzerinden veya https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden yapılabilecek.

-Ödüllendirmeler kısa mesaj yoluyla ya da mobil uygulama üzerinden bildirilerek yapılacak.

-Sistem sebepli gecikme olursa BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti için ödemeleri en kısa sürede yapılacaktır.

-Kampanya kapsamında açık rıza ve ticari elektronik ileti izin veren vatandaşlar kampanyadan faydalanabilecek. 

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