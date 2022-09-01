İstanbulkart Mobil kullananlara bedava ulaşım imkanı! Duyan herkes İstanbulKart Mobil uygulamasını indiriyor!

İstanbul'da yaşayan ve İstanbulkart kullanan binlerce kişiyi ilgilendiren ve sevindiren haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu. İstanbulkart Mobil uygulamasının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla uygulamaya koyulan bu proje ile İstanbulkart kullanan milyonlarca vatandaşın yüzü gülecek.

TÜM TOLU TAŞIMA ARAÇLARINA ÜCRETSİZ BİNME HAKKI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden olan BELBİM A.Ş tarafından verilen müjdeli haberde cep telefonlarına indirilecek olan mobil uygulama ile vatandaşlar fünikiler, teleferik, tramvay, Şehir Hatları, Turyol, Marmaray gibi ulaşım araçlarına ücretsiz bir şekilde binecekler.

UYGULAMA 1 AY DEVAM EDECEK

Vatandaşların bu uygulamadan ücretsiz bir şekilde yararlanabilmesi için İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden QR kod ile kartlarına yükleme yapmaları gerekiyor. Toplu taşıma araçlarında QR kod ile yapılan her 10 geçişte 1 geçiş tutarı vatandaşların dijital kartına iade edilecek.

29 Ağustos 2022 tarihinde başlayan "İstanbulkart Mobil ile 10 geç 9 öde!" kampanyası 29 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek.