İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir, eklenir, girilir? İstanbulkarta HES kodu yükleme

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın süreci kapsamında, ülkemizde pozitif vaka sayıları hızla artıyor. Gelen son verilerle 30 bin sınırını da aşan koronavirüs salgınında bu kadar yayılmasının en büyük nedeni ise karantina sürecine uymayarak diğer insanların bulunduğu ortama giren pozitif hastalar olarak biliniyor.

İzolasyon sağlanmadığı sürece salgının önüne geçilemeyeceği gerçeği hükümetleri harekete geçirirken ülkemizde de bulaş riskini azaltma adına birçok kısıtlamaya imza atıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge kapsamında hafta içi saat 21.00'den sonra uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonları ise tam kapanma şeklinde uygulanıyor. Hükümetin aldığı bu önlemlerin dışında, bazı kentlerde belediyeler de salgının yayılmasını önleme amacıyla çeşitli tedbirlere imza atıyor.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehir içi ulaşım için kullanılan İstanbulkartlara HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda15 Ocak'tan itibaren eşleştirme yapılmayan İstanbulkartların kullanılamayacağı duyuruldu.

Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğunun ardından entegrasyon çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak'tan itibaren eşleşmesi yapılmamış kartların kullanılmayacağını duyurdu.

İSTANBULKARTA HES KODU NASIL YÜKLENİR, EKLENİR, GİRİLİR?

Otobüs kartınıza HES kodu bilginizi yüklemek için ilk olarak E-devlet veya mobil cihazınızda bulunan Hayata Eve Sığar uygulamasından HES kodu edinmeniz gerekiyor.

E- devlet üzerinden HES kodu almak için linke tıklayınız

Hayata Eve Sığar uygulamasını Android ve İOS indirmek cihazlarınıza indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İOS cihazınıza Hayata Eve Sığar uygulamasını indirmek için tıklayınız.

Android cihazınıza Hayata Eve Sığar uygulamasını indirmek için tıklayınız.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,