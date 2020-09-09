İstanbulkart'ı boş çıkan öğrenciyi şoför otobüsten indirmeye çalıştı!

Fatih Kocamustafapaşa-Taksim seferi sırasında İstanbulkart’ında para olmayan bir öğrenci, ödeme cihazının “boş” uyarısı vermesine rağmen otobüse bindi. Bir süre sonra bu duruma sinirlenen şoför, öğrenciyi indirmek istedi. Öğrenci ise otobüsten inmek istemeyince tartışma çıktı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.