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  3. İstanbulkart'ı boş çıkan öğrenciyi şoför otobüsten indirmeye çalıştı!

İstanbulkart'ı boş çıkan öğrenciyi şoför otobüsten indirmeye çalıştı!

Fatih Kocamustafapaşa-Taksim seferi sırasında İstanbulkart’ında para olmayan bir öğrenci, ödeme cihazının “boş” uyarısı vermesine rağmen otobüse bindi. Bir süre sonra bu duruma sinirlenen şoför, öğrenciyi indirmek istedi. Öğrenci ise otobüsten inmek istemeyince tartışma çıktı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

 Fatih Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan otobüste bir öğrenci ile şoför arasında boş İstanbulkart yüzünden tartışma çıktı. O anlar bir kişinin cep telefonu kameraları saniye saniye kaydedilirken öğrencinin son durakta inmesiyle tartışma sona erdi.

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09 Eylül 2020 Çarşamba 10:52
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