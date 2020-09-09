İstanbulkart'ı boş çıkan öğrenciyi şoför otobüsten indirmeye çalıştı!
Fatih Kocamustafapaşa-Taksim seferi sırasında İstanbulkart’ında para olmayan bir öğrenci, ödeme cihazının “boş” uyarısı vermesine rağmen otobüse bindi. Bir süre sonra bu duruma sinirlenen şoför, öğrenciyi indirmek istedi. Öğrenci ise otobüsten inmek istemeyince tartışma çıktı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
Fatih Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan otobüste bir öğrenci ile şoför arasında boş İstanbulkart yüzünden tartışma çıktı. O anlar bir kişinin cep telefonu kameraları saniye saniye kaydedilirken öğrencinin son durakta inmesiyle tartışma sona erdi.
Koronavirüslü hastanın ciğer tomografisini görenler gözlerine inanamadı!
Tuğba Ekinci'nin bikinili yaza veda videosu: ''"Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek''
Erol Mütercimler'den hakaret içeren sözleri için açıklama: ''Özür dileyeceğim''
Minibüsünden 24 yolcu çıkan şoför: "Yolcu kendisi biniyor zorla almıyoruz"
09 Eylül 2020 Çarşamba 10:52
Benzer Videolar