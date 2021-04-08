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  3. İstanbullu esnafın kabusu olmuştu, Cezayirli telefon hırsızı yakalandı

İstanbullu esnafın kabusu olmuştu, Cezayirli telefon hırsızı yakalandı

Şişli'de girdiği dükkanlardan telefon çalan hırsız yakalandı. Esnafın kabusu olan 37 yaşındaki Cezayirli hırsız, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saatlerce izlenen görüntülerden kaldığı adreste kıskıvrak yakalandı.

İstanbullu esnafın kabusu olmuştu, Cezayirli telefon hırsızı yakalandı

Şişli'de girdiği kuaför, telefoncu ve tasarım merkezlerinden kaşla göz arasında cep telefonu çalarak esnafın kabusu olan 37 yaşındaki Cezayirli hırsız, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saatlerce izlenen görüntülerden kaldığı adreste kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, 7 saat evine gelmesi beklenilen şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜKKANLARA GİREREK TELEFONLARI ÇALIYORDU

Şişli'de yabancı uykulu bir hırsız, yaklaşık 3 ay içerisinde girdiği tasarım merkezi, kuaför ve telefoncudan 5 cep telefonu çaldı. Hırsızlıkların ardından kaçan şahıs, kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerlerine giren hırsız esnafın dikkatine dağıttıktan sonra cep telefonlarını çalıyor.

Olayların yaşanmasının ardından esnafın şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, esnafın da ifadesine başvurarak şüphelinin eşkalini belirledi. Çalışmalara devam eden Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saatlerce izlediği görüntülerden şahsın Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde kaldığını belirledi.

CEZAYİRLİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Bunun üzerine adresini de tespit eden Şişli polisi, 7 saat boyunca beklediği şüpheliyi evine gireceği esnada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Cezayir uyruklu Abdeasalam R. (27), ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İstanbullu esnafın kabusu olmuştu, Cezayirli telefon hırsızı yakalandı

İstanbullu esnafın kabusu olmuştu, Cezayirli telefon hırsızı yakalandı

İstanbullu esnafın kabusu olmuştu, Cezayirli telefon hırsızı yakalandı

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