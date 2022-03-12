İstanbullu güneşi unuttu! Aybar 2 gün daha etkisini sürdürecek!

İstanbul'da son 35 yılın en soğuk ve karlı Mart ayı uyarıları yapılırken o günler geldi çattı. Birkaç gündür yağışların etkisi altında olan İstanbul, bugün akşam saatleriyle birlikte Aybar kar fırtınasının etkisi altına girdi. Günler öncesinden uyarılarının yapıldığı bu fırtınayla ilgili olarak ise megakentin bir süre daha beyazlar için kalacağı ifade edildi.

AYBAR İSMİ VERİLMİŞTİ

Fırtına nedeniyle uzmanlar tarafından günler öncesinde uyarılar verilmişti. Özellikle 10-14 Mart 2022 tarihlerine dikkat çekilirken, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışlarına Aybar ismi verilmişti. TDK'ya göre anlamı görkemli, gösterişli ve heybetli olan Aybarın etkisiyle İstanbul'da 35 yılın Mart ayında en yoğun kar yağışının yaşanması bekleniyor.

SALI GÜNÜ GÜNEŞLE TANIŞILACAK

Ocak ayında yağan kar nedeniyle birçok zorluk yaşayan İstanbul halkı bu kez daha tedbirli olsa da özellikle bugünkü yağışlarla birlikte hayatı oldukça zorlayan manzaralarla da karşılaşılıyor. Bu gece yarısından itibaren İstanbul'da etkisini artıracak kar yağışları Pazar ve Pazartesi gününü de beyazlara bürüyecek. Bir süre kış aylarını tekrar yaşamak zorunda kalan İstanbul halkı ise Salı günü yeniden güneşle tanışacak.

Öte yandan Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da karlı havanın etkisini bir süre daha devam ettireceği öğrenildi.