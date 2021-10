Shape of My heart, English Man in New York, Every Breath You Take ve Desrt Rose gibi sevilen şarkılarla dünyayı fetheden İngiliz şarkıcı Sting'in keşfettiği ve sonrasında başarısıyla adından söz ettirmeyi başaran Grammy ödüllü Chris Botti, kendi grubu ile 2 Kasım Salı günü Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.