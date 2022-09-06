İstanbullu seçimini yaptı! Bu pazar milletvekili seçimi olursa kazanacak parti belli oldu! Muhalefet çok üzülecek

Asal Araştırma'nın İstanbul'da yaptığı seçim anketinde, AK Parti yüzde 34.3'lük oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 25.8'lik oy oranıyla yer aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbullu seçimini yaptı! Bu pazar milletvekili seçimi olursa kazanacak parti belli oldu! Muhalefet çok üzülecek

Türkiye 2023 yılında yapılacak olan seçimlere odaklanırken Asal Araştırma İstanbul'daki seçmenlerin hangi partiye oy vereceğine yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi.

30 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 1508 kişi ile gerçekleştirilen ankette , "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İstanbullu seçimini yaptı! Bu pazar milletvekili seçimi olursa kazanacak parti belli oldu! Muhalefet çok üzülecek

AK PARTİ İLK SIRADA

Ankete katılanların yüzde 34.3'ü AK Parti'ye oy vereceklerini beyan ederken, CHP ise yüzde 25.8'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

İstanbullu seçimini yaptı! Bu pazar milletvekili seçimi olursa kazanacak parti belli oldu! Muhalefet çok üzülecek

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

Anket sonuçları şöyle oluştu:

AK Parti: Yüzde 34.3

CHP: Yüzde 25.8

İYİ Parti: Yüzde 12.5

HDP: Yüzde 11.0

MHP: Yüzde 7.2

DEVA Partisi: Yüzde 2.4

Zafer Partisi: Yüzde 1.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2

Saadet Partisi: Yüzde 1.0

Diğer: Yüzde 3.0

İstanbullu seçimini yaptı! Bu pazar milletvekili seçimi olursa kazanacak parti belli oldu! Muhalefet çok üzülecek

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