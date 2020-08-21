İstanbullu vatandaşlar güne sağanak yağmurla uyandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Vatandaşların zor anlar yaşadığı o görüntüler kameralara yansıdı.