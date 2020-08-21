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  3. İstanbullu vatandaşlar güne sağanak yağmurla uyandı!

İstanbullu vatandaşlar güne sağanak yağmurla uyandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Vatandaşların zor anlar yaşadığı o görüntüler kameralara yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşadı. Kimi vatandaş çantasıyla korundu, kimisi de brandaların altına sığındı. Acelesi olan vatandaşlar ise gidecekleri yere koşarak gitti. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

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21 Ağustos 2020 Cuma 09:57
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