İstanbullu vatandaşlar yazdan kalma havayı fırsat bildiler! İstiklal Caddesine akın ettiler!

Şubat ayında 19 Şubat Pazar gününü vatandaşlar yaz günü gibi bir havaya uyandı. İstanbul'da güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Kalabalık nedeniyle İstanbullular yollarda yürümekte zorluk çekti.

TRAMVAY KALABALIKTAN İLERLEYEMEDİ

İstanbul'da hafta sonunun güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar pazar gününü değerlendirmek için öğle saatlerinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Binlerce kişinin geldiği İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar adete yürümekte zorluk çekti. Birçok dükkan ve sokakların tıklım tıklım olması nedeniyle İstiklal Caddesi’nde bulunan nostaljik tramvay insan kalabalığından dolayı ilerlemekte zorlandı.

Haberin Devamı

"BU SENE DÖRT DÖRTLÜK KIŞ OLMADI"

İstanbul’da yazdan kalma bir havanın olduğunu söyleyen kestane satıcısı Murat Akdağ, “Bu sene zaten dört dörtlük kış olmadı. Bugünde 20 derecenin üzerinde bir hava var. İnsanlar akın akın İstiklal Caddesi’ne geldi. Eski yazdan kalma bir potansiyel yaşıyor İstiklal Caddesi. İnsanlar bunu değerlendirmeye çalışıyor” dedi.