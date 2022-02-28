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İstanbullular bu tarihlere dikkat! İSKİ ilçe ilçe açıkladı! Bu mahallelerde 18 saat su kesintisi yaşanacak

İSKİ'nin Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı nedeniyle, İstanbul'un 7 ilçesinde 18 saat süreyle su kesinti yaşanacak.

İstanbullular bu tarihlere dikkat! İSKİ ilçe ilçe açıkladı! Bu mahallelerde 18 saat su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağı belirtilerek," 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir." denildi. 

İstanbullular bu tarihlere dikkat! İSKİ ilçe ilçe açıkladı! Bu mahallelerde 18 saat su kesintisi yaşanacak

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Buna göre 1 Mart Salı 09.00 ile 2 Mart Çarşamba günü saat 03.00 arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde su kesintisi yaşanacak mahalleler şöyle: 

Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Beykoz: Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

İstanbullular bu tarihlere dikkat! İSKİ ilçe ilçe açıkladı! Bu mahallelerde 18 saat su kesintisi yaşanacak

2 Mart Çarşamba günü saat 05.00 - 23.00 arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Buna göre kesinti yaşanacak mahalleler şöyle:

Ataşehir: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Maltepe:  Fındıklı Mahallesi.

Pendik: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeyi okumak için tıklayınız. 

İstanbullular bu tarihlere dikkat! İSKİ ilçe ilçe açıkladı! Bu mahallelerde 18 saat su kesintisi yaşanacak

Tayfun Altuntaş
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