İstanbul'lular dikkat! 1 ay sürecek!
Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışması başladı. Köprüde trafik yoğunluğuna neden olan çalışmaların ilk etabı başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü'nde yapılacak ve bir ay boyunca sürecek olan çalışmalar başladı. 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın ilk etabı görüntülendi.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan çalışmanın birinci etabında Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatıldı.
İkinci aşamada aynı yolun sol şeridinin 7 gün boyunca kapalı olacağı bildirildi. Bir ay boyunca sürecek olan çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmalar nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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