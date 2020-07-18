İstanbul'lular dikkat! 1 ay sürecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü'nde yapılacak ve bir ay boyunca sürecek olan çalışmalar başladı. 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın ilk etabı görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan çalışmanın birinci etabında Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatıldı.

İkinci aşamada aynı yolun sol şeridinin 7 gün boyunca kapalı olacağı bildirildi. Bir ay boyunca sürecek olan çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmalar nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.