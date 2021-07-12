12 Temmuz Pazartesi İstanbul İSKİ su kesinti listesi yayımlandı. Bugün İstanbul'un bir çok ilçelerinde sular kesilecek. Peki hangi ilçeler ve mahallelerde sular kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin paylaşmış olduğu 12 Temmuz su kesinti listesi ve suların geleceği tarih ile saat...

12 TEMMUZ PAZARTESİ İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİ LİSTESİ | SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.07.2021 09:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.07.2021 09:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Riva Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.07.2021 10:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.07.2021 06:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Topselvi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.07.2021 09:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.07.2021 09:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Baltalimanı Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.07.2021 10:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.07.2021 10:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Kuzguncuk Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.07.2021 09:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.07.2021 10:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

9 SAAT SU AKMAYACAK!

İlçe : Ümraniye

İSKİ, Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz Salı günü 09.00 ila 18.00 arasında Ümraniye'de 9 saat süren su kesintisi olacağını bildirdi.

Etkilenen Mahalleler : Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu