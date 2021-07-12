İstanbullular dikkat 9 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 12 Temmuz Pazartesi? Bahçelievler su kesintisi, Beykoz su kesintisi, Silivri su kesintisi!
İSKİ 12 Temmuz 2021 Pazartesi su kesinti listesini yayımladı. Bugün İstanbul'un Beykoz, Kartal, Başakşehir, Üsküdar, Eyüpsultan, Silivri, Sarıyer ilçelerinde planlı su kesintisi yaşanacak. Ayrıca yarın da Ümraniye'de 9 saatlik bir su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Peki sular ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar!
12 Temmuz Pazartesi İstanbul İSKİ su kesinti listesi yayımlandı. Bugün İstanbul'un bir çok ilçelerinde sular kesilecek. Peki hangi ilçeler ve mahallelerde sular kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin paylaşmış olduğu 12 Temmuz su kesinti listesi ve suların geleceği tarih ile saat...
12 TEMMUZ PAZARTESİ İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİ LİSTESİ | SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Riva Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 06:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Topselvi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Baltalimanı Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kuzguncuk Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 09:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
9 SAAT SU AKMAYACAK!
İlçe : Ümraniye
İSKİ, Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz Salı günü 09.00 ila 18.00 arasında Ümraniye'de 9 saat süren su kesintisi olacağını bildirdi.
Etkilenen Mahalleler : Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu