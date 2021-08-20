İstanbullular dikkat! Dışarı çıkarken iyi düşünün: O günlerde yağmur var

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışlar yeni günde yerini sıcak havaya bırakırken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbullu vatandaşları pazar ve pazartesi günleri yağış konusunda uyaran Şen diğer bölgeler ve İstanbul için şunları söyledi:

"Cumartesi akşam doğru Doğu Karadeniz bölgesinde risk kalmıyor. Marmara Bölgesi poyrazla hava serinliyor. Kuzeyden gelen sistemle sıcaklıkta 4-5 derecelik bir düşüş var. Diğer bölgelerde sıcaklıklar yüksek.

İstanbul için pazar ve pazartesi bir yağış var ama kuvvetli olacağını düşünmüyorum. Poyraz hissedilen sıcaklığı düşürmüş durumda. Bunaltıcı bir sıcaklık yok Marmara Bölgesi’nde."

MARMARA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ VAR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Pazar ve Pazartesi günü için İstanbul'da yağmur tahmininde bulundu. Ayrıca Karadeniz Bölgesinde de sağanak yağışlar bekleniyor.