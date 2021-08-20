Paylaşımları olay olan Murat Övüç artık şaşırtmıyor! "Benim neyim eksik" diyerek bakın ne giydi!Ünlü rapçi çıplak pozlarını servet değerine sattı!Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Rezan Epözdemir'den sert açıklamalar! Rizespor ve TFF'Ye ateş püskürttüler!Son dakika | AFAD acı haberi duyurdu: Sel felaketinde can kaybı 81'e yükseldiSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Taliban'la görüşmeler yapabilirizBir Başkadır dizisinin yönetmeni Berkun Oya bu kez film çekiyor! Netflix'te yayınlanacakİBB Başkanı İmamoğlu neye uğradığını şaşırdı! Büyükada'da eleştiri yağmuruna tutuldu!Ahmet Hakan'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün adını çevirmeyen tercümana tepki: İzah edilecek bir tarafı yokAzadi Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tutuklandı mı?20 Ağustos A101 kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik aletler en uygun fiyatlarla A101'de!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbullular dikkat! Dışarı çıkarken iyi düşünün: O günlerde yağmur var

İstanbullular dikkat! Dışarı çıkarken iyi düşünün: O günlerde yağmur var

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, cumartesi günü yağış beklenmediğini ifade ederke pazar akşamı ve pazartesi günü İstanbul'da yağış olacağını kaydetti.

İstanbullular dikkat! Dışarı çıkarken iyi düşünün: O günlerde yağmur var

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışlar yeni günde yerini sıcak havaya bırakırken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbullu vatandaşları pazar ve pazartesi günleri yağış konusunda uyaran Şen diğer bölgeler ve İstanbul için şunları söyledi:

"Cumartesi akşam doğru Doğu Karadeniz bölgesinde risk kalmıyor. Marmara Bölgesi poyrazla hava serinliyor. Kuzeyden gelen sistemle sıcaklıkta 4-5 derecelik bir düşüş var. Diğer bölgelerde sıcaklıklar yüksek.

İstanbul için pazar ve pazartesi bir yağış var ama kuvvetli olacağını düşünmüyorum. Poyraz hissedilen sıcaklığı düşürmüş durumda. Bunaltıcı bir sıcaklık yok Marmara Bölgesi’nde."

İstanbullular dikkat! Dışarı çıkarken iyi düşünün: O günlerde yağmur var

MARMARA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ VAR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Pazar ve Pazartesi günü için İstanbul'da yağmur tahmininde bulundu. Ayrıca Karadeniz Bölgesinde de sağanak yağışlar bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Dışarı çıkarken iyi düşünün: O günlerde yağmur varİstanbullular dikkat! Dışarı çıkarken iyi düşünün: O günlerde yağmur var

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT