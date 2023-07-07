İstanbullular dikkat! Gök gürültülü sağanak geliyor!

Bir süredir sıcak havalardan bunalan İstanbul'da bu gece gök gürültülü sağanak yağmurun yağması bekleniyor.

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İstanbullular dikkat! Gök gürültülü sağanak geliyor!

Yaz sıcaklarının yoğun hissedildiği İstanbul, gece saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar sürmesi beklenen yağışlı havanın etkisine girecek. Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği kentte, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava yerini tekrar sıcaklıklara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

Kuzeyden gelecek yağışın güneydeki sıcak havanın etkisiyle kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti:

PAZAR GÜNÜ TEKRAR ISINACAK!

"Kentte cumartesi gün boyu aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazar günü sabah saatlerinden sonra yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yağışlar cumartesi günü yerel olarak etkili olabilir. Özellikle Anadolu Yakası'nda yağışın etkili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 27-28 derece civarında olacak. Pazar günü sıcaklık tekrar yükselecek. Gelecek hafta boyunca da yağış beklenmiyor. Vatandaşlarımız ani yağışlara dikkat etsinler."

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